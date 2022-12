Indonesien : Bei ausserehelichem Sex droht bis zu einem Jahr Haft – auch für Touristen

In Indonesien soll Sex ausserhalb der Ehe verboten und mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Das Parlament in dem südostasiatischen Inselstaat wollte ein entsprechendes Gesetz voraussichtlich noch am Dienstag absegnen.

Kritiker haben das Abgeordnetenhaus dringend aufgefordert, das Gesetz nicht zu verabschieden, weil es die Bürgerrechte im grössten islamisch geprägten Land der Erde verletze. Die neue Gesetzgebung soll den Plänen zufolge in drei Jahren in Kraft treten.

Am Montag gingen in mehreren indonesischen Städten Hunderte Menschen auf die Strassen, um gegen das Vorhaben zu protestieren. Bereits 2019 hatte es einen Gesetzesentwurf zu einem neuen Verhaltenskodex gegeben, der wegen Massenprotesten aber zunächst verschoben wurde.

Zusammenleben vor der Ehe soll ebenfalls verboten werden

Zwar gelten ausserehelicher Sex sowie homosexuelle Beziehungen in Indonesien bislang nicht als Straftat, jedoch wird beides in dem konservativen Land als Tabu betrachtet. Nur in der Provinz Aceh an der Nordwestspitze der Insel Sumatra wird das islamische Rechtssystem der Scharia umgesetzt. Sex ausserhalb der Ehe wird dort mit bis zu 100 Stockhieben bestraft.