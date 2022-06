Ausserberg VS: Bei Bauarbeiten im Schacht verstorben – Gemeinde trauert um Lernenden (17)

Am Dienstag ereignete sich in Ausserberg VS ein Arbeitsunfall. Dabei verlor der 17-jährige L.T. sein Leben.

Bei Bauarbeiten in einem Schacht in Ausserberg VS starb am Dienstag ein Lernender. Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich beim Verstorbenen um den 17-jährigen L.T.* Bekannte sind erschüttert. «Ich habe L.T. gut gekannt. Er hat mit seinem Lehrbetrieb bei uns mal eine Heizung montiert. Ich habe ihn als anständigen jungen Mann erlebt, der immer sehr höflich und freundlich war», erzählt eine Frau gegenüber 20 Minuten. «Er war ein lustiger und lebensfroher Mensch», sagt auch eine Jugendliche, die T. von der Schule kannte.

Laut einem Anwohner sitzt der Schock bei allen tief: «Wir reden viel miteinander und trösten uns so gegenseitig», erzählt der Mann. «Im Dorf sind alle tief betroffen, das Ereignis hat uns erschüttert. L.T. war ein junger Mann, der bei allen sehr beliebt war und auch in diversen Vereinen aktiv war», sagt auch Gemeindepräsident Theo Schmid. Es stehe nun Fronleichnam vor der Tür, was im Dorf normalerweise ein grosses Ereignis sei. «Die Familie von L.T. hat sich dort auch immer engagiert und aktiv mitgemacht. Die Fronleichnams-Tradition wird auf Wunsch der Trauerfamilie und zu Ehren von L.T. durchgeführt», sagt Schmid.

Laut der Walliser Kantonspolizei war der 17-Jährige am Dienstagnachmittag mit Spitzarbeiten in einem Schieberschacht beschäftigt. Dabei liess er im Schacht ein Stromaggregat laufen. Als kurze Zeit später ein Arbeitskollege vorbeischaute, fand er den jungen Mann leblos im Schacht liegend. Trotz sofortigen Wiederbelebungsmassnahmen verstarb der Jugendliche noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.