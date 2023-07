GOAT-Radio: Bei Black Sea Dahu lief das Elton-John-Kassettli

In der GOAT-Radio-Serie «Music That Made Me» erzählen Schweizer Persönlichkeiten von Musik, die ihr Leben prägt. Black Sea Dahu erinnern an Classics, Klassik und Hip-Hop.

Pascal (links), Janine (Mitte vorne), Vera (Mitte hinten) und Ramon machen gemeinsam als Black Sea Dahu Musik.

Darum gehts GOAT Radio bringt Hörerinnen und Hörern die grössten Hits aller Zeiten mit Fokus auf Pop- und Rocksongs der 80er-Jahre.

In der Serie «Music That Made Me» teilen Schweizer Persönlichkeiten ihre privaten Greatest Hits: von ersten Fan-Momenten bis zur Musik, die Krisen mildert.

Pascal, Ramon und Janine von der Zürcher Indie-Folk-Band Black Sea Dahu schwelgen in Erinnerungen an Momente, die sie inspirierten.

Die ersten Alben, die ihr euch gekauft habt?

Pascal: «Le Poisson Rouge» von Disiz La Peste. Ich kann mich gut an den Videoclip zu «J’pète les plombs» erinnern, dieser Boom Bap hat mich direkt in Bewegung gebracht.

Ramon: Anstatt Musik zu kaufen, hatte ich als Kind einen roten Kassettenrekorder, mit dem ich jeweils am Sonntagnachmittag die Hitparade aufnahm. Natürlich immer die Finger auf der Stopptaste, damit es die Werbung zwischen den Songs nicht aufnahm. Diese Songs hörte ich dann die ganze Woche hindurch, am Ende konnte ich dann sogar alle Anmoderationen und Jingles auswendig.

Musik, die euch an eure Kindheit erinnert?

Pascal: «Sambolera Mayi Son», der erste Song auf dem «Sambolera» Album von Khadja Nin. Ein zum Sterben schöner Song. Das war auch das meistgehörte Album meiner Mutter.

Ramon: «’74-’75» von The Connells.

Welche Musik habt ihr früher nie verstanden oder gemocht, liebt ihr heute aber?

Pascal: Elton John.

Ramon: Obwohl ich mit viel klassischer Musik aufgewachsen bin, fand ich als Kind eigentlich nie richtig den Zugang dazu. Vielleicht auch gerade, weil sie bei uns so omnipräsent war, suchte ich etwas anderes. Heute liebe ich Klassik: «Ich bin der Welt abhanden gekommen» von Gustav Mahler ist etwas vom Schönsten, was meinen Ohren je begegnet ist.

Welche Songs oder Alben waren in euren Leben besonders wichtig?

Pascal: «Sambolera» aus oben genannten Gründen. «Rage Against The Machine», weil darauf die ersten Songs sind, die ich auf dem Bass gelernt habe. Das Lied «People Make the World Go Round» von Marcus Miller, dort gibt es eine Stelle am Schluss, wo Lalah Hathaway singt; es erinnert sehr an Louis Armstrong. Ich hörte es Hunderte Male und da wurde mir klar, dass ich Musiker werden muss. Und «Enter The Wu-Tang», das war für mich in Teenagerjahren die Definition von Groove.

Ramon: Wir hatten zu Hause ein Kassettli von Elton John herumliegen, mit seinen alten Hits wie «Rocket Man», «Your Song» und «Goodbye Yellow Brick Road». Das habe ich als Kind rauf und runter gehört und dann an meinem Klavier ausprobiert. Das hatte einen riesigen Einfluss auf mein musikalisches Verständnis.

Gibt es Songs, die verändert haben, wie ihr über die Welt denkt?

Pascal: «La fin de leur monde» von IAM. Ich kann nicht genau sagen, was sich in mir geändert hat, aber in diesem Song spürt Mensch sehr klar die Ungerechtigkeiten, die es in dieser Welt gibt.

Janine: Als ich Ben Howard mit «Three Tree Town» bei «Arte Concerts» gesehen habe. Ich bin mit der Violine aufgewachsen, mit Orchester und klassischer Musik und das offene Tuning von Bens Gitarre hat mich zum Ausprobieren inspiriert – und zum Ausbrechen aus der klassischen Musik, die mich oft verkrampft hat. Da brachte ich mir selbst das Gitarrespielen bei und ich hatte zum ersten Mal ein Gegenüber, an dem ich mich mit meiner tiefen Stimme orientieren konnte. Es war wie ein Wegweiser im Nebel.

Ein Song, der immer motiviert oder Hoffnung gibt?

Ramon: «Knives Out» von Radiohead. Funktioniert überall, immer.

Ein Lied, das garantiert Gänsehaut gibt?

Pascal: «Oysters» von Meshell Ndegeocello.

Welche Musik spielt beim Gedanken an den ersten Kuss?

Ramon: «Where Did You Sleep Last Night?» von Nirvana.

Die besten Songs für den Dancefloor?

Pascal: «Insimbi» von Mthunzi. Hat mir mein guter Freund DJ Real Madrid gezeigt.

Ramon: «A New Error» von Moderat.

Ein Lied, um Wut oder Ärger rauszulassen?

Pascal: «Besoin de résolution» von Médine.

Songs, die immer beim Entspannen helfen?

Pascal: «Green» von Hiroshi Yoshimura.

Ramon: Mahlers 9. Symphonie, 4. Satz

Ein Lied, das jede und jeder kennen sollte?

Pascal: «Redbone» von Childish Gambino.

In welcher musikalischen Ära hättet ihr gerne gelebt?

Pascal: Wahrscheinlich in den 90ern. Ist einfach ein Bauchgefühl.

Ramon: Wahrscheinlich in den 80ern. Wenn ich aber ehrlich bin, finde ich die jetzige Ära am spannendsten; die musikalische Vielfalt und den durch die Streamingplattformen vereinfachten Zugang zu jeglicher Musik finde ich einfach super. Zudem kann heute jede und jeder in seinem Schlafzimmer Musik aufnehmen, produzieren und veröffentlichen. Das finde ich schon sehr cool.