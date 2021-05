Brand in Villars-sur-Glâne - Wegen Brand in Tiefgarage wurden Personen der anliegenden Gebäude evakuiert

Am frühen Samstagmorgen gegen 00.30 Uhr rückten Feuerwehr und Kantonspolizei zu einem Brand in einer an mehrere Gebäude angrenzenden Tiefgarage in Villars-sur-Glâne aus. Vor Ort evakuierte die Polizei die 29 Bewohner der angrenzenden Gebäude und konnte im Anschluss den Brand unter Kontrolle bringen. Es wurde niemand verletzt, teilt die Kantonspolizei Freiburg mit.