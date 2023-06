Bei Brandfall in Muttenz wurden zwei Personen verletzt

In Muttenz BL kam es am Sonntagabend zu einem Brand in einem Produktionsgebäude. Die Ursache ist noch nicht ermittelt. (Symbolbild)

Am Sonntagabend um 20.45 Uhr kam es in Muttenz im Kanton Baselland zu einem Brand in einem Produktionsgebäude. Die entsprechende Meldung, wonach es an der Hofackerstrasse zu einem Brandausbruch gekommen sei, ging um 20.46 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Baselbieter Polizei ein, wie diese am Montag mitteilte. Zwei Personen wurden durch den Brand leicht verletzt und von der Sanität untersucht.