Brain hat laut Psychiater Thomas Knecht ein gefährliches Gewaltpotenzial

Herr Knecht, Brian kommt frei. Kann eine Sozialisierung in diesem Fall funktionieren?

Thomas Knecht: Sagen wir es mal so: Es muss nicht zu einer kurzfristigen Katastrophe führen. Denn das Leben im Gefängnis widerspiegelt nicht das Leben, das er möglicherweise in Freiheit führen wird. Das schlechte Verhalten in Haft lässt sich durch einen dissozialen Anpassungsstil erklären. Bestimmte Eigenheiten können erst durch das Leben im Gefängnis ausgelöst werden.

Und längerfristig?

Längerfristig kann es sicherlich anders aussehen. Zwar gibt es in Freiheit negative Konsequenzen, wenn man sich nicht an Regeln hält, aber Brian muss nun auch wieder mehr Eigenleistung erbringen, um zu leben und um einzelne Bedürfnisse zu erfüllen. Kann er dies nicht, könnte es zu einem Missverhalten führen. So können illegale Erwerbsformen durchaus zum Thema werden. Oder mit anderen Worten: Einfach nehmen, wenn man es nicht bekommt. Ich denke dabei an die gewaschene Wäsche, die er im Gefängnis hatte, oder an das kostenlose Essen.

Also ist Gewaltbereitschaft noch immer vorhanden?

Diese ist nach wie vor weit überdurchschnittlich und durch das Kampfsporttraining auch sehr effizient. Es ist also ein gefährliches Gewaltpotenzial vorhanden – er ist aber kein Sadist. Statistisch gesehen kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, gewalttätig zu werden, in den ersten fünf Jahren nach der Haft zwischen 25 bis 50 Prozent liegt. Aufgrund seines Alters ist diese Wahrscheinlichkeit aber eher im unteren Bereich der angegebenen Prozentzahl.

Kann Brian einfach den Schalter umlegen, wenn er von der Jugend an immer wieder straffällig war?

Prognostisch ist es von grosser Bedeutung, wann ein Junge seine kriminellen Aktivitäten startet: je früher, desto ungünstiger. Falls der Beginn weit vor der Pubertät liegt, ist es auf lange Zeit besonders ungünstig.

Hätte man ihn zum Schutz der Gesellschaft nicht verwahren müssen?

Eine Verwahrung ist an strenge juristische Kriterien gebunden. Dabei gibt es einen Katalog von schwersten Delikten, die man mindestens einmal begangen haben muss. Es ist wahrscheinlich juristisch begründbar, dass dieses Mittel beim jungen Straftäter nicht angewendet wurde.

Wie muss Brian nun begleitet werden?

Sicher müssen gegen Ende der Haft alle Strukturen geschaffen werden, die er nach der Entlassung braucht. Dazu gehört auch die Bewährungshilfe nach seiner Haft. Diese muss schauen, dass keine gefährliche Mangelsituation auftritt, wie dass Brian beispielsweise kein Geld hat. Ebenfalls sollte der Bewährungshelfer schauen, dass Brian weiterhin in Therapie geht, falls diese aussichtsreich ist.

Eine Therapie würde also durch die öffentliche Hand bezahlt werden?

Diese würde dann die öffentliche Hand bezahlen, ja. Das ist finanziell sehr aufwendig. Denn alle Bedürfnisse eines jungen Mannes zu decken, ist sehr kostenintensiv.

Wie muss Brian sich gegenüber der Öffentlichkeit verhalten?

Ganz einfach: So unauffällig und angepasst wie möglich. Er ist mit Vorurteilen behaftet und bringt ein gewisses Image mit sich, welches für einen bestimmten Verhaltensstil steht. Er muss aber auch wissen, dass nicht jede Person, die ihm begegnet, ein potenzieller Feind ist.

Wie muss sich die Öffentlichkeit verhalten?

Da durch die Rechtspflege entschieden wurde, dass er wieder in Freiheit treten darf, ist er ein Mitglied der Gesellschaft. Und die Gesellschaft muss ihn auch wieder integrieren – so gut dies eben geht.

Brian ist durch seine Haft schweizweit bekannt geworden. Kann dies ein Vorteil für die Resozialisierung sein?

Es hat sicherlich versteckte Vorteile. Die Prominenz ist eine harte Währung, um sich Vorteile zu verschaffen. So kann es beispielsweise gut sein, dass ein Unternehmen ihm eine berufliche Chance gibt, um in der Öffentlichkeit als sozial dazustehen. Weiter kann seine Prominenz ihn dazu verleiten, acht zu geben, wie er in Erscheinung treten wird. Es kann als eine disziplinierende Art hervorgerufen werden, um damit seinen Feinden nicht in die Karten zu spielen.

