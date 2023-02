Rassistischer Autor: Bei «Charlie und die Schokoladenfabrik» sind die Oompa-Loompas jetzt geschlechterneutral

So ist Augustus Glupsch, hier mit dem sagenumwobenen goldenen Ticket in der Hand, in den neuen Ausgaben nicht mehr fett, sondern kräftig.

So sind die Oompa-Loompas in «Charlie und die Schokoladenfabrik» neu geschlechterneutral.

Der Schriftsteller Salman Rushdie hat sich über sprachliche Änderungen in zahlreichen Neuausgaben der Bücher von Roald Dahl durch den Verlag beklagt. Die Eingriffe in das Werk seien «absurde Zensur» durch eine «verhunzende Empfindsamkeits-Polizei», kritisierte Rushdie am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Der Puffin-Verlag hat Hunderte Änderungen an den Charakteren und Formulierungen in den Büchern Dahls vorgenommen. Beispielsweise wird Augustus Glupsch aus dem Kinderbuch «Charlie und die Schokoladenfabrik» nun nicht mehr als fett, sondern als kräftig bezeichnet; die kleinen Oompa-Loompas sind nunmehr genderneutral definiert.

Verlage prüfen Bücher vor Neuauflage

«Bekennender Antisemit mit rassistischen Neigungen»

Andere Kritiker argumentierten, es sei gerade das Provokante an Dahls Literatur, was sie am Ende so erfolgreich gemacht hat, wie sie ist. Roald Dahls Bücher wurden weltweit mehr als 250 Millionen Mal verkauft, einige Verfilmungen seiner Werke wie etwa «Charlie und die Schokoladenfabrik» wurden in den Kinos zu Kassenschlagern.