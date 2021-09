Mobbing-Gefahr - Bei Coop können Kunden jetzt das Personal bewerten

Dafür können Kundinnen und Kunden in der Supercard-App das Personal an der Kasse und auf der Verkaufsfläche beurteilen.

Coop will wissen, wie höflich die Angestellten sind.

So will Coop die Wünsche der Kundinnen und Kunden noch besser verstehen.

Wer bei Coop einkauft, kann jetzt das Personal bewerten: In der Supercard-App können Kundinnen und Kunden die Mitarbeitenden an der Kasse und auf der Verkaufsfläche beurteilen. Im Zentrum steht die Freundlichkeit der Angestellten.

Dabei können ein bis fünf Sterne vergeben werden. Damit möglichst viele Kundinnen und Kunden an der Bewertung teilnehmen, lanciert Coop sogar ein Gewinnspiel: Wer die Fragen mit einem zugeteilten Teilnehmercode online beantwortet, kann einen Gutschein von 1000 Franken gewinnen, wie die «Sonntagzeitung» schreibt.

Negative Rückmeldungen sind Anlass für Gespräch

Erhalten Angestellte wiederholt negative Rückmeldungen, könne das ein Anlass für «konstruktive Gespräche» sein, heisst es weiter. Technisch könnte Coop sogar nachvollziehen, an welcher Kasse die bewerteten Einkäufe bezahlt wurden. Jedoch werde auf solche Rückschlüsse verzichtet.

Zudem sei fraglich, wie sorgfältig Kundinnen und Kunden die Umfrage ausfüllen, wenn sie damit Geld gewinnen können. Zudem gebe es auch öfters schlechte Bewertungen, wenn sich Mitarbeitende Mühe geben – etwa, wenn die Schlange an der Kasse sehr lang ist, weil zu wenig Personal eingeplant wurde.

Bewertung kann zu Mobbing führen

Auch besuchen viele Menschen Lebensmittelgeschäfte fast jeden Tag – vor oder nach der Arbeit, mit Kindern und schnell in der Mittagspause. «Die Leute sind dann oft gestresst und nicht immer in bester Stimmung. Das kann eine Bewertung negativ beeinflussen», so Jacobshagen.