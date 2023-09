Bei Coop werden 800 Produkte günstiger

Trotz Teuerung: Der Detailhändler Coop gibt in der aktuellen «Coop-Zeitung» Preisreduktionen bekannt.

Obwohl die Preise für Nahrungsmittel gemäss Bundesamt für Statistik allein im laufenden Jahr bereits um 5,7 Prozent gestiegen sind, verkünden Detailhändler Preisreduktionen, schreibt die Sonntagszeitung . In der aktuellen «Coop-Zeitung» gibt der Detailhändler Preisreduktionen bekannt. Eigenen Angaben zufolge wurden seit diesem Januar 800 Produkte günstiger.

Gut fürs Haushaltsbudget, gut fürs Image der Detailhändler

Auch andere Detailhändler nutzen die Zeit, in der die Teuerung alle Bereiche des täglichen Lebens in Beschlag nimmt, um Preisreduktionen zu verkünden. Lidl Schweiz vermeldete, seit Jahresbeginn bei 339 Produkten die Preise gesenkt zu haben. Beim Migros-Discounter Denner wurden 300 Produkte günstiger. Und die Migros gab im Juli an, «viele» der insgesamt rund 700 Produkte der günstigen Eigenmarke M-Budget hätten wieder die Preise von 2022 erreicht.