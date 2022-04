Bei Demi Moore und Aargauer Starkoch Daniel Humm hat es «sofort Klick gemacht»

Daniel Humm spricht von «Wir»

Daniel Humm, der in Strengelbach im Kanton Aargau geboren wurde, veröffentlichte am Freitag erstmals ein Foto mit Demi Moore auf Instagram. Mit diesem Post schien der 46-Jährige zu bestätigen, was seit Wochen spekuliert wird: Er und die US-Schauspielerin treffen sich. Zum Beitrag, der die beiden mit der Künstlerin Roni Horn zeigt, schrieb der Schweizer: «Wir sind so stolz auf dich Roni Horn. Danke, dass du uns zum Lachen bringst, wir lieben dich.» Der Meisterkoch spricht also schon von «Wir».