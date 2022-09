Es brodelt : Bei den Bayern hängt der Haussegen vor dem CL-Knüller gegen Barça schief

Zehn Meistertitel in Serie und der grosse Favorit auf einen weiteren Triumph: Die Bayern sind das Mass aller Dinge in der Bundesliga – oder besser, sie sollten es sein. Denn die Realität sieht anders aus: Union Berlin ist Tabellenführer und der deutsche Rekordmeister hinkt mit drei Unentschieden in Serie hinterher, nimmt nur die ungewohnte Jäger-Rolle ein. Deshalb brodelt es in der Bayern-Kabine vor dem Champions-League-Hit am Dienstag gegen den FC Barcelona (ab 21 Uhr bei uns im Liveticker). Wie Bild.de (Bezahlschranke) berichtet, wird Trainer Julian Nagelsmann von manchen Spielern kritisch beäugt.