Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez verarbeiten Fehlgeburt: Zwei Expertinnen wissen Rat für Eltern.

Laut der Fachstelle Kindsverlust.ch sterben in der Schweiz und in Liechtenstein jedes Jahr rund 700 Kinder rund um die Geburt oder im ersten Lebensmonat. Kavishe-Schaller erklärt: «Die ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft sind entscheidend dafür, ob das Kind weiterlebt oder stirbt. Schätzungsweise endet jede dritte bis vierte Schwangerschaft in einer frühen Fehlgeburt. Die frühe Fehlgeburt fällt nicht unter die sogenannten besonderen Leistungen der Mutterschaft, sodass die Mutter hier für die Kosten aufkommen muss. Verstirbt ein Kind zwischen der 13. und 22. Schwangerschaftswoche, spricht man von einer späten Fehlgeburt. Kommt ein Kind ab beginnender 23. Schwangerschaftswoche tot zur Welt, ist es meldepflichtig. Das örtliche Zivilstandsamt wird von der Hebamme informiert – das Kind wird in das Personenstandsregister aufgenommen.»