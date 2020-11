Burak Ates über seine erste Filmrolle«Bei den Liebesszenen war ich am Anfang extrem verklemmt»

Was macht sie so besonders?

Er macht sich Sorgen, dass ich zu viel Sicherheit aufgebe, und will, dass ich auf mein Studium in Wirtschaftsinformatik setze.

Ich will Schauspieler sein und einmal in einer Liga mit Dimitri Stapfer, Max Hubacher oder auch Joel Basman spielen. Dafür studiere ich Vollzeit an der Filmschauspielschule Zürich. Das Studium in Wirtschaftsinformatik führe ich nebenher fort.