Bei den Subventionen kam Bäumle ins Schwitzen

Donnerstagabend im Alpinen Museum in Bern: Martin Bäumle (GLP, links) und Christian Imark (SVP) debattieren zum Klimaschutzgesetz. In der Mitte Moderator Stefan Lanz, Redaktor bei 20 Minuten.

Zum Warmlaufen lieferte ETH-Klimaforscher Reto Knutti ein paar unbequeme Wahrheiten. Etwa, dass der Aletschgletscher beim Konkordiaplatz letztes Jahr um sechs Meter an Höhe eingebüsst hat. Und dass vorletztes Jahr in Kanada der Hitzerekord von 49,6 Grad gemessen worden ist. «Nicht irgendwo in der Sahara», sagte er, «sondern in einer kanadischen Stadt».