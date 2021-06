Ignazio Cassis - «Bei den Treffen schlug auch mein Herz etwas schneller»

Der Bundesrat ist nach dem Gipfel in Genf von den beiden mächtigsten Männern der Welt beeindruckt.

Darum gehts Das Treffen mit Joe Biden und Wladimir Putin sei für Ignazio Cassis «einer der Höhepunkte» in den knapp vier Jahren als Bundesrat gewesen.

Die Schweizer Bevölkerung könne stolz sein, dass sich die «Mächtigen der Welt» hier treffen.

Eine Neuauflage des Rahmenabkommens schliesst der Schweizer Aussenminister nicht aus.

Für Bundesrat Ignazio Cassis war das Treffen mit US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin «einer der Höhepunkte» in den knapp vier Jahren als Bundesrat, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. Und weiter: «Die Bevölkerung darf stolz sein, dass sich die Mächtigen der Welt hier treffen und die Schweiz so einen Beitrag an den Weltfrieden leisten kann.»

Für den Schweizer Aussenminister war es das erste Treffen mit Biden und Putin. «Ich wusste, was mich erwartet, schliesslich bin ich als Aussenminister schon mehrmals Vertretern aus den beiden Staaten begegnet.» Dennoch: «Bei den Treffen schlug auch mein Herz etwas schneller.» An beiden Herren fasziniert ihn, dass sie seit Jahren in der Politik sind. Zudem sei Biden überhaupt nicht müde gewesen, obwohl er bereits mehrere Tage unterwegs war. «Das hat mich beeindruckt. Offenbar hat Biden einen resistenten Körper.»

Neuauflage nicht ausgeschlossen

Aussenminister Ignazio Cassis schliesst nach dem Scheitern des Rahmenabkomments nicht aus, mit der EU wieder über institutionelle Fragen zu sprechen. «Dann müssen wir aber von vornherein deutlich machen, was für uns geht und was nicht», sagte der Bundesrat in dem Interview weiter. Die Voraussetzungen müssen viel klarer sein, als sie es bei den Verhandlungen über das Rahmenabkommen waren. Sonst riskieren wir ein neues Abkommen, das bei uns politisch keine Chance hat.

Für den FDP-Bundesrat ist derzeit ein EU-Beitritt der Schweiz, wie ihn einige Politiker fordern, ausgeschlossen. «In den nächsten Jahren ist meiner Meinung nach ein EU-Beitritt nicht realistisch», zitierte ihn die Zeitung. «Dazu müsste sich die Welt dramatisch ändern. Wenn wir ein Wohlstandsproblem bekommen sollten und sich die Welt dahin bewegt, dass wir in Europa als kleines ungebundenes Land ein Sicherheitsproblem erhalten, ist ein EU-Beitritt vielleicht möglich.»

Green Deal

Nach dem Nein zum Rahmenabkommen kann sich Bundesrat Ignazio Cassis jetzt vorstellen, dass sich die Schweiz am Green Deal der EU beteiligt. «Ich glaube, dass es sich lohnen könnte», sagte er weiter in dem Interview mit der «SonntagsZeitung». Die Schweiz und die EU hätten beim Klimaschutz ähnliche Ziele. «Es macht Sinn, wenn wir hier eine Allianz prüfen würden.»

Derzeit reist Cassis durch Europa, um die Gemüter nach dem Scheitern des Rahmenvertrags zu besänftigen. Der Bundesrat hat bereits angekündigt, die blockierte Kohäsionsmilliarde auszahlen zu wollen, um bei der EU für Goodwill zu sorgen. Eine Beteiligung am Green Deal wäre ein weiteres Mittel, um das angespannte Verhältnis zu normalisieren.

Kontroverse Reaktion auf Schweizer Vorschlag

Unumstritten ist die Sache allerdings nicht. Als die damalige Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am WEF 2020 eine Green-Deal-Beteiligung bei einem Treffen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erstmals zur Sprache brachte, fielen die Reaktionen durchaus kontrovers aus.

Mit dem Green Deal plant die EU in diesem Jahrzehnt Investitionen in Billionenhöhe, um von Öl, Gas und Kohle wegzukommen. Das Fernziel ist, bis 2050 klimaneutral zu werden.

Die Schweiz hat nach dem Nein zum CO2-Gesetz beim Klimaschutz derweil noch eine Baustelle. Aus der FDP wird nun gefordert, zur alten Version des Gesetzes zurückzukehren, die vom Nationalrat 2018 versenkt wurde. «Es ist besser, 60 Prozent ins Ziel zu bringen, als gar nichts», sagt Nationalrat Peter Schilliger.