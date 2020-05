Jööö-Potential in Rorschach

Bei den unbelehrbaren Schwänen ist ein Küken geschlüpft

Seit Jahren baut ein Schwanenpaar in Rorschach sein Nest jeweils direkt am Ufer des Bodensees. Es ist auch schon verschwunden. Dieses Jahr ist immerhin ein Küken zur Welt gekommen.

«Sind die Schwäne eigentlich blöd?», fragt sich in Rorschach seit Jahren so mancher. Denn ein Schwanenpaar wählt immer wieder die gleiche Stelle für ein Nest. Das Problem: Es ist direkt am Ufer des Bodensees. Somit droht, dass das Nest bei einem Sturm weggespült wird. Dies war beispielsweise 2018 der Fall.