Grossrat kritisiert Inselspital scharf: «Bei der ärztlichen Direktion herrscht eine regelrechte Mobbingkultur»

Um den Haussegen am Berner Inselspital ist es nicht zum Besten bestellt. Zwischen einem Teil der Belegschaft und der Leitung des Unispitals soll sich ein Graben aufgetan haben, schrieb etwa die «Berner Zeitung» im vergangenen Dezember unter Berufung auf Gespräche mit derzeitigen und ehemaligen Klinikdirektoren und der Ärzteschaft. Für Kritik sorgt insbesondere Insel-CEO Uwe Jocham, der sich trotz Sparmassnahmen und Stellenstreichungen ein stolzes Jahressalär von rund 700’000 Franken auszahlen lässt. Massiv gesunken sei auch die Wertschätzung seitens der Direktion gegenüber der Ärzteschaft, gaben die Informantinnen und Informanten an.

«Regelrechte Mobbingkultur»?

In einem Vorstoss fordert SVP-Grossrat Thomas Knutti den Regierungsrat nun auf, zu überprüfen, «ob die Führung des Inselspitals aktuell in den richtigen Händen liegt und ob die Gefahr eines ‹ personellen und ideellen Groundings › des Spitals mit dramatischen Auswirkungen auf den Gesundheits- und Wirtschaftssektor des Kantons Bern noch rechtzeitig abgewendet werden kann».

Knutti, an den sich laut eigenen Angaben fünf langjährige Ärztinnen und Ärzte gewandt haben, wirft der Spitalleitung im Postulatstext eine «Hire-and-Fire-Mentalität» vor: Mehrere Führungskräfte hätten ihre Stelle gekündigt, andere langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien entlassen oder «zur Kündigung gedrängt» worden. Und weiter: «Bei der ärztlichen Direktion herrscht eine regelrechte Mobbingkultur und wer der Geschäftsleitung in ihren Entscheidungen nicht uneingeschränkt zustimmt, wird entlassen oder mit Verwarnungen oder anderen Mitteln zur Kündigung gedrängt.» Durch den Abgang bekannter Ärzte werde das Vertrauen in die Institution zerstört.

«Einige Mitarbeiter sind ein wenig resigniert»

«Persönliche Anwürfe völlig deplatziert»

Jocham habe als Pharmazeut und langjähriger Direktor pharmazeutischer Unternehmen viel Erfahrung in Forschung und Innovation und in der Führung eines komplexen Unternehmens im politischen Umfeld, entgegnet Verwaltungsratspräsident Pulver. Die medizinische Fakultät, die zu einem grossen Teil aus den Klinikdirektorinnen und Klinikdirektoren des Inselspitals bestehe, habe seine Verdienste für die Lehre und Forschung im medizinischen Bereich vor dem Amtsantritt anerkannt, als sie ihm einen Ehrendoktor in Medizin verliehen habe. «Unser Direktionspräsident packt die Dinge im Auftrag des Verwaltungsrates an. Dass das nicht allen gefällt, liegt in der Natur der Sache. Diese persönlichen Anwürfe sind aber völlig deplatziert.»