Elisabeth Baume-Schneider spricht über die Schweizer Asylpolitik

Vom Bauernhof in den Bundesrat

Elisabeth Baume-Schneider (59) wurde als Nachfolgerin von Simonetta Sommaruga im vergangenen Dezember in den Bundesrat gewählt. Anfang 2023 trat die SP-Politikerin ihr Amt als Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes an. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Baume-Schneider wuchs auf einem Bauernhof im Dörfchen Les Bois im Jura auf und wohnt auch jetzt noch in dem Kanton. Sie machte die Handelsschule und schloss an der Uni Neuenburg ein Studium in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ab. Danach war sie jahrelang Sozialarbeiterin. Ihren politischen Aufstieg machte sie als Kantonsrätin, Regierungsrätin und Ständerätin bis zur SP-Vizepräsidentin.