Bis zu 60 Prozent Unterschied - Bei der Autoversicherung kannst du hunderte Franken sparen

Comparis hat für die «NZZ am Sonntag» berechnet, wie viel ein 35-jähriger Schweizer aus in Wetzikon (ZH) für die Vollkaskoversicherung für den 34’000-Franken-Neuwagen mit 11’000 Kilometern pro Jahr bezahlt (Versicherung mit Bonusschutz, Selbstbehalt Kollision 1000 Franken, Selbstbehalt Teilkasko 0 Franken, Konditionen per 26.8.2021). Das Ranking: