Digitaler Sprachassistent - Bei der Baloise-Hotline hilft dir der Roboter auf Schweizerdeutsch weiter

«Ich ha gester än Autounfall gha!» Die automatische Hotline der Baloise-Versicherung versteht neu auch Schweizerdeutsch. Eine Spracherkennungs-Software verkürzt so die Wartezeit am Telefon, indem sie den Anrufer oder die Anruferin wie im obigen Beispiel direkt zum Schaden-Kundenservice weiterleitet.

«Damit landen Sie in 85 Prozent der Fälle direkt bei den richtigen Experten», wie die Baloise mitteilt. Ein manuelles Weiterleiten zu Fachpersonen entfällt. Die Experten sehen dann am PC, was die Kundschaft als Anliegen genannt hat und wissen direkt, um was es geht. So könnten sie zu Beginn des Kundengesprächs schon das richtige System öffnen und damit Zeit sparen. Im Test funktionierte das schon recht gut (siehe Video oben).