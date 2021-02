Der Oberinspektor

Ralf Flinkenflügel ist gelernter Koch und Hotelfachmann, er arbeitete lange in Betrieben im Ausland und ist beruflich mit der Queen Elisabeth 2 um die Welt gefahren. Spätere leitete er eine Brasserie in Deutschland, bis er mit 28 Jahren zu «Michelin» kam. Seit 12 Jahren ist er Chefredaktor des «Guide Michelin» Schweiz und Deutschland. Auch als Chef ist er noch regelmässig als Inspektor unterwegs und testet jedes Jahr zwischen 120 und 150 Restaurants in der Schweiz und in Deutschland. Weil Ralf Flinkenflügel bei seinen Testessen nicht erkannt werden möchte, publizieren wir kein Porträt von ihm – auch Suchen im Netz sind erfolglos.