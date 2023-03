Basel: Bei der Einreise wartete der Haftbefehl

Bei einer Kontrolle am Badischen Bahnhof Basel kam es am Freitagmorgen zu einer Festnahme. Der Bundespolizei ist es gemeinsam mit dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit gelungen, eine Frau (56), die per Haftbefehl gesucht wurde, zu verhaften, als sie versuchte, nach Deutschland einzureisen, wie die deutsche Polizei am Montag mitteilte.