Bahnhof Bern: Bei der ersten Countdown-Ampel der Schweiz ging plötzlich nichts mehr

Am Donnerstagmorgen funktioniert die Ampel wieder, wie ein Augenschein auf dem Bahnhofplatz zeigte.

Die Countdown-Ampel am Berner Bahnhofplatz – die erste in der Schweiz – stand für einige Tage still. Dies bestätigt Karl Vogel, Leiter Verkehrsplanung der Stadt Bern auf Anfrage von 20 Minuten. Dass die Ampel zeitweise nicht mehr herunterzählte, war keine Absicht, doch kaputt ist sie auch nicht.