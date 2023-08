Mumpf AG: Bei der Flucht kollidieren sie gleich mehrfach mit Polizeiauto

Am frühen Sonntagmorgen bemerkte eine Person in Mumpf AG, dass mehrere Gegenstände aus der eigenen Garage gestohlen wurden. Um 7.30 Uhr alarmierte sie deshalb die Polizei, welche umgehend diverse Patrouillen der Kantonspolizei Aargau als auch der Regionalpolizei Oberes Fricktal an den Tatort schickte.