Berset hält Impfpflicht bei Auslandsreisen für möglich

Auch Gesundheitsminister Alain Berset sagte, dass man in immer mehr Ländern prüfe, inwiefern eine Impfung die Bedingung für eine Einreise sein sollte. «Das schafft noch kein Impfobligatorium, aber es könnte ein Obligatorium geschaffen werden, um in ein anderes Land zu reisen.» Soweit sei man aber noch nicht.

Gesundheitsminister Alain Berset und GDK-Präsident Lukas Engelberger haben in Bern über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise informiert.

Diese Diskussion bereitet der Anwältin und Basler Grossrätin Michelle Lachenmeier (Grüne) zunehmend Sorgen: «Es ist aus moralischer und rechtlicher Sicht falsch, den Leuten Nachteile in Aussicht zu stellen, wenn man sich nicht impfen lässt. Ich bin keine Impfgegnerin und man kann es von mir aus lächerlich finden, dass es Impfgegner gibt. Aber eine Impfung ist ein Eingriff in die körperliche Integrität und muss darum absolut freiwillig sein.»

«Ungeimpfte könnten erhebliche finanzielle und soziale Nachteile erfahren»

«Bei der Gelbfieberimpfung beklagt sich auch kaum jemand»

Hier werde die Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie die internationale Koordination eine wichtige Rolle spielen, sagt der Public-Health-Experte. Tatsächlich sei dann denkbar, dass man nur noch mit einer nachgewiesenen Impfung in bestimmte Gebiete könne. «Für die Einreise in manche afrikanische Länder benötigt man beispielsweise eine Gelbfieberimpfung – es wäre also nichts Neues. Und darüber beklagt sich auch kaum jemand.»