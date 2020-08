eNationalleague Bei der grössten virtuellen Schweizer Liga im Eishockey kannst auch du dabei sein

Willst du zusammen mit den Profis den Titel für deinen Lieblingsverein nach Hause holen? Die eNationalleague ist die erste offizielle E-Sport-Liga eines Sportverbandes. Jetzt wird der Schweizer Meister in «NHL 21» gesucht.

Zwölf Vereine, zwölf Chancen

Bevor die grosse Sause losgeht, stehen die Qualifikationsturniere an. Das Prinzip ist einfach, alle Interessierten wählen ihr Team, das sie repräsentieren wollen, und kämpfen gegen andere darum, den Verein in der Meisterschaft vertreten zu dürfen. Anmelden kannst du dich unter diesem Link.

Ein Showmatch am 29. August wird zeigen, wie das Ganze ungefähr aussehen wird. Vier Eishockeyprofis treten in Zweierteams gegeneinander an. Yannick Zehnder (EVZ), Jani Lajunen (HC Lugano), Valentin Nussbaumer (EHC Biel) und Yannick Burren (SC Bern) zeigen dann, was sie auf dem virtuellen Eis können. Die Zuschauer erhalten ausserdem Infos zur Liga und zum E-Sport an sich. 20 Minuten wird den Event ab 20 Uhr live übertragen.