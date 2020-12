Weil die Haushaltskosten höher sind in der Schweiz …

Schweizern geht es finanziell schlecht in der Krise.

Rund die Hälfte der Schweizer gibt zurzeit mehr Geld aus, als sie einnehmen. Das führt zu Existenzängsten in der Bevölkerung. Geht es um das finanzielle Wohlergehen der Verbraucher , ist die Schweiz von Platz 4 auf Platz 15 abgerutscht, wie der European Consumer Payment Report von Intrum zeigt.

«Mehr als jedem zweiten Schweizer bleiben nach der Bezahlung aller Haushaltsrechnungen am Monatsende weniger als 20 Prozent seines Einkommens übrig», sagt Thomas Hutter von Intrum. In den EU-Ländern bleiben den Verbrauchern hingegen durchschnittlich 41 Prozent.

Baltische Länder kommen besser durch Krise

Die finanziellen Engpässe haben sich auch negativ auf die Zahlungsmoral ausgewirkt. So haben in der Schweiz 42 Prozent der Verbraucher ihre Rechnungen einmal oder mehrfach verspätet bezahlt. Zum Vergleich: In der EU waren es nur 29 Prozent. Dabei wurden Rechnungen fürs Internet und wichtige Versorgungsmittel wie Essen schneller beglichen.