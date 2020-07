Neue Saison

Bei der Hero League können Gamer nun international durchstarten

Die Swisscom Hero League startet diesen Sommer bereits ihre vierte Saison. Wer in «League of Legends», «Counter-Strike» und «Clash Royale» ein Talent ist, kann fette Preise abstauben.

Bald sind es zwei Jahre, seit die Swisscom die Hero League ins Leben gerufen hat. Heute hat sich die Liga zu einer der professionellsten in der Schweiz entwickelt. Trotzdem gibt es noch Luft nach oben, wenn sich der E-Sport hierzulande etablieren und ein Niveau wie im amerikanischen oder asiatischen Raum erreichen will.

Internationale Chancen

Zwei der grössten Ligen zu «CS:GO», die ESL One in Köln und die Intel Extreme Masters (IEM) in Katowice, waren bisher ein kaum erreichbares Territorium für die Schweizer Teams. «Mit der kommenden Hero League Season erhält der Sieger die einmalige Chance, an der Qualifikation dieser beiden Top-Turniere teilzunehmen», so Projektleiterin Nadine Jaberg. Es besteht also die Chance, dass sich ein Schweizer Team international mit den Grossen messen wird.