Österreich : Bei der «Impflotterie» winken jedem Zehnten 500 Euro

Am Donnerstagmorgen präsentierte der österreichische Kanzler Karl Nehammer das Anreizsystem für die ab Februar geltende Impfpflicht. Nicht nur für Einzelpersonen winken Preise, auch die Gemeinden sollen belohnt werden.

Darum gehts Ab dem ersten Februar gilt in Österreich eine allgemeine Impfpflicht.

Mit zusätzlichen Anreizen will die Regierung auch die 25 Prozent der Bevölkerung überzeugen, die noch nicht vollständig geimpft sind.

Die Höhe der Gelder, die an die Gemeinden ausgeschüttet werden, hängt von der jeweiligen Impfquote ab.

Trotz drohender technischer Probleme will Österreichs Kanzler Karl Nehammer die allgemeine Impfpflicht am ersten Februar wie geplant einführen. Jetzt stellte die Regierungsspitze zusammen mit der Opposition das Anreizsystem für die Impfung vor. Bundeskanzler Karl Nehammer versprach am Donnerstagmorgen, dass das vorgestellte Paket eine Belohnung für alle sein soll, die sich bereits geimpft haben und ein Anreiz für alle, die noch unentschlossen sind. Die Lotterie soll am 15. März starten.

300 Millionen bei 90 Prozent Immunisierung

Man wolle die Gemeinden und Kommunen darin unterstützen, noch mehr Werbung für die Impfung zu machen. Die Gemeinden werden im Wert von 75 Millionen Euro profitieren. Hier gibt es einen eigenen Berechnungsschlüssel. Es werde darüber hinaus auch tatsächlich eine Belohnung und ein Anreiz sein, wie viele Menschen sich in den Gemeinden bereits impfen liessen. Die Gemeinden können diesen Wert dann für die eigene Bevölkerung investieren. 75 Millionen Euro werden ausgeschüttet, sobald Gemeinden einen Wert von 80 Prozent Durchimpfungsrate erreicht haben, 150 Millionen Euro sind es bei 85 Prozent und sogar 300 Millionen Euro bei 90 Prozent.

Um an der Impflotterie teilzunehmen muss man im elektronischen Impfregister eingetragen sein. Es soll zudem auch eine individuelle Förderung für geimpfte Personen geben. So kündigt Nehammer eine Impflotterie an, bei der Geimpfte einen Gutschein in der Höhe von 500 Euro gewinnen können. Abgewickelt werden soll diese Lotterie über den ORF. Dieser sei ein erfahrener Partner. Bereits im Dezember führte die Rundfunkanstalt eine Lotterie mit insgesamt 1000 Gewinnerinnen und Gewinnern durch. Von 15 Millionen Teilimpfungen im neuen Programm werden 1,5 Millionen gewinnen. «Jede Teilimpfung hat die Chance, bei der Lotterie gezogen zu werden», so der Kanzler. Wer sich hingegen nicht impfen lässt, dem drohen hohe Bussen.

Lotterie soll österreichische Wirtschaft ankurbeln

Es brauche positive Impfanreize, das sei ihr immer wichtig gewesen, erklärt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Es sei wichtig, dass mit so einem Anreizsystem die heimischen Unternehmen gestärkt werden. Durch die Kaufkraftstärkung ergebe sich automatisch eine Stärkung der heimischen Wirtschaft und Arbeitsplätze. Darum sei sie heute sehr froh, dass die Bundesregierung den Vorschlag angenommen habe.

Nicht überall im politischen System findet der Vorschlag Gefallen. Besonders innerhalb der sozialdemokratischen Partei scheint die Meinung gespalten. Die Grünen, die zusammen mit der ÖVP regieren stehen aber hinter dem Vorschlag. Vizekanzler Kogler äusserte sich pointiert über die Vorteile des Programms. Als Ökonomen freue es ihn, dass die Impflicht mit einem Anreizsystem umgesetzt werde. Dies werde wohl viele Menschen erreichen, aber: «Man muss ja nicht jedem Neonazi hinterherrennen.» In Wien kündigten Gegner des Vorschlags bereits Demonstrationen an. Gemäss der Polizei versammelten sich bereits in der Nacht von Mittwoch auf den Donnerstag, in Antizipation den Entscheids, knapp ein Dutzend Personen in der Innenstadt.

