Podcast «Niemols Nie» : «Bei der Jagd geht es nicht nur ums Schiessen»

«Niemols Nie» ist ein Podcast, in dem sich die Hosts Anja und Stefan einmal im Monat einer Herausforderung stellen, die sie sich gegenseitig aufgetragen haben.

In der dritten Folge geht es für Anja tief in den Wald – nämlich auf die Pirschjagd.

Ausserdem machte Anja einen Ausflug nach Heimhausen (BE) und besuchte dort Christina Egger und ihren Vater in ihrer eigenen Wursterei. Zur Jagd gehört schliesslich auch die Weiterverarbeitung eines Wildtieres. Im Podcast erfährst du, ob Anja und ihr Jagd-Kollege ein Wildtier sichten konnten und wie es ihr beim Anblick eines toten Rehs in der Metzgerei erging.