Burger Krieg: Burger King Mitarbeiter bestellt bei McDonalds

Das ist passiert

Als Mathias bei McDonald’s in Altenrhein SG, der gerade mal vier Autominuten vom nächsten Burger King in Thal SG entfernt ist, essen ging, sah er, wie ein Burger-King-Mitarbeiter seine Bestellung im McDrive aufgab. «Eine lustige Kombination», so der News-Scout zur Aktion am Sonntag. Er habe aber nicht genau gesehen, was der Fahrer bestellt habe.