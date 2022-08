Schlucht-Drama: «Bei der Kontrolle am Freitag war das Ganze unauffällig»

Rechts von der Strasse befindet sich eine fast senkrecht in die Höhe ragende Felswand.

Auf der Badstrasse in Pfäfers SG geschah am Sonntag ein tödlicher Unfall.

Bei der Kontrolle am Freitag gab es laut Kanton keine Auffälligkeiten.

Am Sonntag wurden eine 42-jährige Mutter und ihr sechs Jahre alter Sohn von einem herunterfallenden Baumstamm bei der Taminaschlucht in Pfäfers SG getroffen.

Am Sonntag wurden bei einem tragischen Unfall in Pfäfers SG eine Frau und ihr sechsjähriger Sohn von einem herunterfallenden Baumstamm getroffen und kamen dabei ums Leben. Die Strasse bleibt bis voraussichtlich Montagabend gesperrt. Die Gemeinde will mithilfe von Höhenarbeitern die Problembäume ausfindig machen und fällen.