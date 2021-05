Weniger tierische Produkte essen - Die Migros verkauft jetzt mit Vegi-Produkten gestrecktes Fleisch

Die Pandemie hat für einen Fleisch-Boom gesorgt. Im vergangenen Jahr ass die Schweizer Bevölkerung 5600 Tonnen mehr Fleisch als im 2019 . Wer seinen Fleischkonsum nun etwas reduzieren möchte, für den bietet die Migros als erste Schweizer Detailhändlerin Hybridfleisch-Produkte an.

Die Zutatenliste ist entsprechend länger als beim Fleisch. Diphosphate, die als gesundheitlich kritisch gesehen werden und als Stabilisatoren dienen, stecken allerdings sowohl in den Kombi- als auch in den herkömmlichen Poulet-Nuggets.

Die Preise etwa fürs Nugget-Hybrid-Angebot liegen etwas höher als für den Migros-Vegi-Ersatz Cornatur aber etwas tiefer als für die Poulet-Variante. Erhältlich sind die Kombi-Produkte in grösseren Filialen. Die Migros will das Hybrid-Fleisch-Produkte-Sortiment ausbauen und kündigt für Mitte Juni hybride Knackerli an.