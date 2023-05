Bei der SBB kostet dasselbe Billett meist mehr als im Ausland

Wer übers Pfingstwochenende ins nahe Ausland verreisen will, sollte die Billett-Preise vergleichen.

Laut SBB gibts bis Ende Jahr eine Anbindung an alle Nachbarbahnen.

Die SBB ist für viele Menschen in der Schweiz ein Ärgernis. Laut einer Umfrage sind sie am unzufriedensten mit der SBB und dem Postauto, noch mehr als mit der eigenen finanziellen Lage. Liegts an den hohen Preisen?