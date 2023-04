Missstände: Bei der Stadtpolizei Bülach herrscht ein «Klima der Angst»

Aktive Polizisten sind der Meinung, dass der Korps in Bülach an die Wand gefahren wird.

Die Stadtpolizei muss eine Kündigungswelle verzeichnen: In den letzten sieben Monaten kündigten sieben Polizistinnen und Polizisten. Das ist ein Drittel der Belegschaft. Wie der «SonntagsBlick» schreibt, flüchteten die Beamten zu kleineren Polizeien, nahmen Jobs in anderen Kantonen an, verzichteten auf Dienstgrade und nahmen sogar einen tieferen Lohn in Kauf. Das alles nur, um den Polizeiposten in Bülach hinter sich zu lassen.