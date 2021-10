Hansjörg Wyss – «Bei der SVP fehlt es an Intelligenz»

Hansjörg Wyss hat sich im «Blick» zur Schweizer Corona-Politik und zur Impfthematik geäussert. Der Schweizer Multimilliardär sagt, dass er keine Angst vor dem Coronavirus habe – aber Respekt. «Meine Frau und ich haben versucht, so normal zu leben wie möglich», so Wyss. «Wir haben uns nie abgeschottet.»

Die SVP als Gefahr für die Schweiz

Laut Wyss hat der Kantönligeist in der Schweiz den Umgang mit der Pandemie erschwert. Das Zertifikat sei allerdings eine sehr gute Massnahme. Über seine Kritiker sagt Wyss: «Das sind gewisse Politiker der Schweizerischen Volkspartei, die hier ihre Meinung lautstark und medienwirksam vertreten. Da fehlt es an Intelligenz.» Die SVP sei eine grosse Gefahr für die Schweiz und er würde sie nie wählen, so der 86-Jährige.

«Wir werden wie Pakistan behandelt werden»

«Jeder logisch denkende Mensch lässt sich impfen»

In den USA habe sich die Pandemie-Lage entspannt, nachdem sie im September ausser Kontrolle geraten sei, so Wyss. An der Westküste und der nördlichen Ostküste seien die Impfraten gut, im ländlichen Zentrum und im Süden des Landes aber nicht. Es gebe immer wieder Infektionswellen und knappe Betten in den Spitälern.