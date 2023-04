Künstliche Intelligenz: Bei der Swiss zählt bald ein Bot die Passagiere

Der Text-Roboter ChatGPT kann so ziemlich jede Frage beantworten und selbst Texte verfassen. Das lädt zum Schummeln ein – Schweizer Universitäten prüfen daher Änderungen der Leistungsnachweise. Viele Studierende in der Schweiz wenden laut einer Umfrage von 20 Minuten das KI-Programm schon an – für Zusammenfassungen, Recherchen oder beim Lernen. Manche haben die KI auch schon für Prüfungen genutzt und damit sehr gute Leistungen erzielt.

An den Universitäten Basel, Bern, Luzern und Zürich und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft (ZHAW) ist das Thema ChatGPT und eine mögliche Problematik bekannt. Bisher sei jedoch der Einsatz solcher KI-gestützter Programme noch nicht spezifisch reguliert. Abklärungen hierzu seien jedoch im Gange – an der Uni Basel wurde dafür eigens eine Arbeitsgruppe gegründet. Den Universitäten und der ZHAW seien bis anhin noch keine Fälle bekannt, in denen Studierende ChatGPT in einer Arbeit unerlaubt genutzt hätten.