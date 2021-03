Dies habe den Vorteil, dass man künftig nicht mehr langwierige Zahlenkombinationen eingeben müsse, wenn es darum gehe, die Sprache oder das Anliegen zu wählen. Aufforderungen wie «Handelt es sich bei Ihrem Anruf um ein Festznetz-Anliegen, wählen Sie bitte die 1, ansonsten die 2», gehören bei Swisscom also bald der Vergangenheit an. Neu können Kundinnen und Kunden direkte Anfragen wie «Ich möchte meine Rechnung einsehen. Wie kann ich das machen?» stellen.

Dialekt verständlich

Bei der Einführung wird die Spracherkennung hauptsächlich dazu benutzt, Kunden und Kundinnen an die Richtige Stelle des Kundendiensts weiterzuleiten. «Einzelne Anliegen im Bereich von Rechnungsanfragen können aber jetzt schon direkt im Telefoniesystem erledigt werden», so Merk. Man arbeite aber an einem System, das dem Kunden oder der Kundin bei ganz einfachen Anliegen direkt weiterhelfen kann. Ein erstes solches Angebot soll bereits später in diesem Jahr zur Verfügung stehen.