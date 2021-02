1 / 4 Hilfe, wie kommt man da wieder heraus? 20min/News-Scout Ein News-Scout wagte sich am Montag in Wildhaus auf die Piste. 20min/News-Scout Gelöst hatte sie eine Skikarte für einen halben Tag. 20min/News-Scout

« Ich lief zum Parkplatz und mich traf schier der Schlag » , berichtet ein News-Scout. Am Mo ntagmo rgen etwa gegen V iertel vor n eun hab e sie ihr Auto auf dem Parkplatz bei der Talstation Wildhaus abgestellt. Zu dieser Zeit seien noch nicht so viele Autos da gestanden.

Dann sei sie ab auf die Piste. Gelöst hat die 40-Jährige eine Skikarte für den halben Tag und so ging sie am Mittag wieder z um Parkplatz z urück. Auf einmal s eien da Autos in drei Reihen beieinander parkiert gewesen – und ihres mittendrin. «Diese Logik des Parkierens ist mir ein Rätsel», sagt sie. Wer in der Mitte stehe, müsse ja dann wohl warten, bis alle rundum nach Hause fahren. «Ich war bereits am Fluchen und Ausrufen.»

Als sie näher zu ihrem Auto kam, entdeckte sie glücklicherweise eine Lücke. Sie habe dann noch Verkehrskegel verschieben müsse und habe dann herausfahren können. «Ich hatte Glück und war einfach nur erleichtert», so die 40-Jährige. Doch die anderen Autofahrer, die wohl nicht so einfach herauskamen, taten ihr leid. Sie sei öfter dort Skifahren, sie komme auch aus dem Toggenburg. Aber so etwas habe sie bisher noch nie erlebt.

«Passiert einmal im Jahr»

Wie es auf Anfrage bei der Bergbahnen Wildhaus AG heisst, passiert so etwas einmal pro Jahr und auch nur unter der Woche. Es sei ein ärgerliches Missgeschick, das man bedauere. «In Wildhaus ist das Parkieren bei den Talstationen der Bergbahnen kostenlos. Aktuell stehen uns rund 800 Parkplätze zur Verfügung, was beim aktuellen Gästeaufkommen gut ausreicht», so Jürg Schustereit, Leiter Marketing. Die Situation am Montag habe also nichts mit einem unerwartet grossen Andrang oder dem schönen Wetter zu tun gehabt. Am Wochenende werden Verkehrskadetten beim Parkplatz eingesetzt, unter der Woche sei das nicht nötig.

Hier habe wohl einfach jemand nicht gut aufgepasst und in dritter Reihe parkiert und andere seien dem Beispiel dann gefolgt. Parkplatzmarkierungen auf dem Boden gibt es nicht. «Ein erster Gast hat sich dann um die Mittagszeit bei uns gemeldet und wir haben umgehend interveniert und reagiert», so Schustereit. Sobald jemand herausfuhr, habe man Verkehrskegel aufgestellt. «Mit den dann entstandenen Lücken konnten die Gäste recht zeitnah ihre Heimreise antreten.»