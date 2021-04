Gerne sportlich

Im Januar 1968 wurde der neue Ford Escort am Autosalon von Brüssel dem grossen Publikum präsentiert, nachdem die Produktion bereits im November 1967 gestartet war und die Presse vorab eine Einführung erhalten hatte. Die neue zweitürige Limousine mit Standardbauweise (Motor vorne, Antrieb hinten) und hinterer Starrachse sollte in Grossbritannien den Anglia ablösen, in Europa dem VW Käfer Kunden streitig machen.