Der Rettungsdienst Zug musste am letzten Donnerstag die Freiwillige Feuerwehr Zug (FFZ) in die Zuger Altstadt zu Hilfe rufen, teilt die FFZ am Freitag mit. Mit einem Hubrettungsfahrzeug musste dort ein Patient transportiert werden; durch das enge Treppenhaus wäre dies nicht möglich gewesen. Die Feuerwehr positionierte ihr Hubrettungsfahrzeug in der ebenfalls sehr engen Gasse der Ober Altstadt und eilte zur Hilfe. So konnte der Patient schliesslich zum Rettungswagen gebracht werden.