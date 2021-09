Malcantone Tipp – Bei diesem erlebnisreichen Ausflug im Tessin könnt ihr Sonne tanken

Raus in die Natur und rein in die Goldmine

Auf dem Parkplatz der Goldmine von Sessa heissts Wanderschuhe gut schnüren. Noch während des Einlaufens erreicht man den historischen Dorfkern von Astano, wo das Geburtshaus des Architekten Domenico Trezzini (1670 – 1734) steht. Der Sohn dieses kleinen Tessiner Dorfes erwarb sich Berühmtheit in Russland. Als Hofarchitekt des Zaren Peter I half er mit, die neue Hauptstadt St. Petersburg zu gestalten. Das, als kleiner kultureller Input für die Eltern. Den Kindern wird gefallen, was nach wenigen Minuten des Wanderns auftaucht: der Astano-See mit Strandbad. Ein Glace für Schleckmäuler gibts am Kiosk. Zurück zur Goldmine folgt man dem Flüsschen Lisora mit kleinen Teichen.