Woher kommt Halloween?

Halloween kommt vom englischen Wort All Hallows Eve, was übersetzt der Abend vor Allerheiligen heisst. In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November gab es in Irland ein spezielles Brauchtum. Ob dieses einen keltischen oder christlichen Ursprung hatte, ist jedoch unklar. Durch irische Einwanderer ist das Brauchtum in die USA gelangt, wo es zum modernen Halloween weiterentwickelt wurde.