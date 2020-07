Bei diesem Polizeiauto kommt nur Wasser aus dem Auspuff

Wasserstofftankstellen

Erst letzte Woche wurde die erste Wasserstofftankstelle in der Ostschweiz eröffnet. Bei der Eröffnung war auch der Schweizer Solarflugpionier Bertrand Piccard dabei. Mit der Tankstelle in der Ostschweiz startet der Aufbau eines Wasserstoff-Tankstellennetzes in der Schweiz. Zuvor gab es nur eine einzige solche Tankstelle in der ganzen Schweiz. Bis Ende Jahr sollen es insgesamt sechs sein.