Die «World Nature Photography Awards» sind – verglichen mit den lang etablierten «Wildlife Photographer of the Year» oder den «Comedy Wildlife Awards» – ein relativ kleiner Fotowettbewerb. Unwichtig ist er deshalb aber nicht. Denn die Verantwortlichen wählen aus den Beiträgen nicht nur die eindruckvollsten Motive aus, sondern setzen sich auch für die Erde ein. So wird etwa für jede Einsendung ein Baum gepflanzt.

Verwirrende Perspektive

Zum Gesamtsieger wurde in diesem Jahr der Kanadier Thomas Vijayan gekürt. Seine Aufnahme, die auch in der Kategorie «Tiere in ihrem Lebensraum» («Animals in their habitat») die Nase vorn hat, zeigt einen Borneo-Orang-Utan beim Erklimmen eines Baumes. Dass das zu den bedrohten Arten zählende Tier hinauf klettert, ist jedoch erst auf den zweiten Blick ersichtlich. «Um diese Aufnahme zu bekommen, habe ich einen Baum ausgewählt, der im Wasser stand, damit ich eine gute Reflexion des Himmels bekomme», erklärt der Fotograf.