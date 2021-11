Ungewöhnlicher Service – Bei diesem Rundflug ist Sex im Flugzeug erwünscht

Zum sogenannten «Mile High Club» gehört, wer schon einmal in einem Flugzeug Sex hatte. Wenn du in diesen exklusiven, vielleicht auch etwas fragwürdigen Club willst, dich Toiletten auf Linienflügen aber so gar nicht in Stimmung bringen, dann sind die Dienste des Unternehmens Love Cloud genau das Richtige für dich.