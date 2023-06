Milliardärsfamilie sucht Hundesitter – Lohn schockt selbst Experten

Wer jetzt vor dem PC Platz genommen hat und hochmotiviert drauflos tippen will, sei gewarnt: Die Ansprüche der Familie sind hoch: Den Hunden müsse «beispiellose Pflege und Aufmerksamkeit geschenkt werden». Das bedeutet konkret: Rund-um-die-Uhr-Betreuung der Hunde, Wohnen bei der Familie in Knightsbridge (London). Dazu noch Reisen rund um den Globus – mit Familie und Fellnasen, versteht sich. «Sie sind wirklich auf der Suche nach jemandem, der auf seinem Gebiet Spitzenleistungen erbringt (…)», heisst es weiter in der Ausschreibung.

Selbst ein Tierarzt verdient weniger

Ja, regelmässig. Meinen Hund/meine Katze lasse ich ungern allein. Ab und an, beispielsweise wenn es in die Ferien geht. Nein, man muss die Tiere auch nicht zu sehr verhätscheln. Ich habe gar kein Haustier.

Ausserdem ist von «strengen Sicherheitsmassnahmen» die Rede, die man als Sitter für die Hunde treffen müsste. Klingt alles leicht dekadent und übertrieben? Ist es vermutlich auch. Selbst Personalvermittler George Ralph-Dunn der Firma Fairfax and Kesington kommentiert die Ausschreibung gegenüber der englischen Zeitung «Mirror» wie folgt: «Das damit verbundene Gehalt ist ziemlich unerhört, sogar als Tierarzt hätte man Probleme, so viel zu verdienen.» Offenbar reizt genau dieses unerhörte Gehalt zahlreiche Menschen: «Wir haben bereits zwischen 300 und 400 Bewerbungen erhalten», heisst es von Ralph-Dunn. Wer sich also noch bewerben will, sollte schnell sein – und muss für die Hunde wirklich alles stehen und liegen lassen.