Glasfrösche: Die Männchen haben wahre Vater-Qualitäten

Im Tierreich gibt es fast nichts, was es nicht gibt – die Artenvielfalt der verschiedenen Lebewesen ist sicher eine der faszinierendsten Dinge auf unserem Heimatplaneten. Und genau dazu gehören auch Frösche , durch die man hindurchsehen kann – sogenannte Glasfrösche aus der Familie der Centrolenidae. Sie leben in den tropischen Wäldern Mittel- und Südamerikas und bewohnen Vegetation angrenzend an kleine Flussläufe.

Männchen mit echten Vater-Qualitäten

Noch viele offene Fragen

Generell ist man an der Uni Bern sehr an der Lebensweise der faszinierenden Tierchen interessiert, auch weil vieles über die Frösche noch gar nicht bekannt ist. Eine Forschergruppe unter der Leitung von Prof. Eva Ringler geht im Rahmen eines Forschungsprojekts, finanziert durch den Schweizer Nationalfonds (SNF), immer wieder für etwa zwei Monate nach Ecuador und Costa Rica, um die Lebensweise der Frösche in ihrem natürlichen Habitat zu untersuchen. Was die Forschenden besonders interessiert: Haben Männchen, die sich intensiv um ein Gelege kümmern, auch bessere Chancen bei ihren weiblichen Herzdamen? Und wie genau wirkt sich die elterliche Fürsorge der Männchen auf die Entwicklungsrate der Gelege aus?