Sicherheitswarnung : Bei diesem USB-Ladegerät besteht Stromschlaggefahr

In Verwendung zusammen mit einem Ladekabel können die Steckverbindungen unter Spannung stehen.

Auf Anfrage von 20 Minuten sagt das ESTI, dass die Sicherheitswarnung nicht in Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall in Gossau SG stehe. Am Donnerstag, 29. April, verstarb eine 22-Jährige, nachdem ihr ein ans Stromnetz angeschlossenes Mobiltelefon in die Badewanne gefallen war.