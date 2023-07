Diese 10 Aktivitäten sind in den Ferien besonders gefährlich

Wie risikoreich bist du in deinen Ferien unterwegs?

Sehr: Ich liebe Abenteuer und Nervenkitzel. Eher so mittel, aber ich probiere gerne Neues aus. Gar nicht: In den Ferien will ich mich einfach nur entspannen. Ich bin so ein Angsthase, dass ich gar nicht erst gross in die Ferien gehe.